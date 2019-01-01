BEEO, İstanbul Teknik Üniversitesi
Arı Teknokent firması ürünüdür.
Uzman gıda ve ziraat mühendisleri
kontrolünde üretilmektedir.
Arı Teknokent firması ürünüdür.
Uzman gıda ve ziraat mühendisleri
kontrolünde üretilmektedir.
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Arı Ürünleri
Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI
Taylan SAMANCI
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
“Bir bal damlası düşer… Yaşam değişir...
Tattığın lezzet bambaşkadır. Bedenine yayılan iyilik başka... Düşünürsün nedir bunun sırrı diye? Soluduğun hava, içtiğin su daha önce de bu denli güzel miydi? Sorgularsın... Sonra hayranlık duyarsın... Ve doğadan gelen iyiliğin kollarına bırakırsın kendini.
Propolis, arı sütü, bal ve polen... Bee’o ile kovandan sofraya...”
Tattığın lezzet bambaşkadır. Bedenine yayılan iyilik başka... Düşünürsün nedir bunun sırrı diye? Soluduğun hava, içtiğin su daha önce de bu denli güzel miydi? Sorgularsın... Sonra hayranlık duyarsın... Ve doğadan gelen iyiliğin kollarına bırakırsın kendini.
Propolis, arı sütü, bal ve polen... Bee’o ile kovandan sofraya...”