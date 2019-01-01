Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI Taylan SAMANCI Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

“Bir bal damlası düşer… Yaşam değişir...

Tattığın lezzet bambaşkadır. Bedenine yayılan iyilik başka... Düşünürsün nedir bunun sırrı diye? Soluduğun hava, içtiğin su daha önce de bu denli güzel miydi? Sorgularsın... Sonra hayranlık duyarsın... Ve doğadan gelen iyiliğin kollarına bırakırsın kendini.

Propolis, arı sütü, bal ve polen... Bee’o ile kovandan sofraya...”