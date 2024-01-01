BEE’O Doğal Sürülebilir Karışımlar, gün içerisinde tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılamak ve beslenmenize katkıda bulunmak için bal ve saf propolisi keçiboynuzu, leblebi, fındık, fıstık ve kakao ile bir araya getiriyor.