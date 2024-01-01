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BEEO

, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent firması ürünüdür.
Uzman gıda ve ziraat mühendisleri kontrolünde üretilmektedir.

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Taze Arı Sütü
Taze Arı Sütü
1.499,94 TL 2.499,90 TL
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Suda Çözünebilir Propolis Damla
Suda Çözünebilir Propolis Damla
239,94 TL 399,90 TL
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Propolis Damla
Propolis Damla
239,94 TL 399,90 TL
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Arı Ekmeği
Arı Ekmeği
404,94 TL 674,90 TL
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Arı Sütlü Ham Ballı Propolis Macunu (Çocuk)
Arı Sütlü Ham Ballı Propolis Macunu (Çocuk)
344,95 TL 574,90 TL
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Arı Sütlü Ham Ballı Propolis Macunu (Yetişkin)
Arı Sütlü Ham Ballı Propolis Macunu (Yetişkin)
344,95 TL 574,90 TL
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BEE'O Polen
BEE'O Polen
224,94 TL 374,90 TL
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Kudret Narı Ginseng Propolis Shot 12`li Kutu
Kudret Narı Ginseng Propolis Shot 12`li Kutu
503,28 TL 838,80 TL
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Arı Sütü Shot 15'li Kutu
Arı Sütü Shot 15'li Kutu
719,40 TL 1.199,00 TL
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Propolis Arı Sütü Polen Doğal Tablet (Çocuk)
Propolis Arı Sütü Polen Doğal Tablet (Çocuk)
269,94 TL 449,90 TL
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Propolis Arı Sütü Polen Tablet (Yetişkin)
Propolis Arı Sütü Polen Tablet (Yetişkin)
299,94 TL 499,90 TL
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Arı Ekmeği Propolis Doğal Tablet
Arı Ekmeği Propolis Doğal Tablet
299,94 TL 499,90 TL
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C Vitaminli Aydınlatıcı Serum
C Vitaminli Aydınlatıcı Serum
374,94 TL 624,90 TL
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Sivilce ve Yağlanma Karşıtı Leke Giderici Serum
Sivilce ve Yağlanma Karşıtı Leke Giderici Serum
344,94 TL 574,90 TL
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S.O.S Yoğun Bakım Kremi
S.O.S Yoğun Bakım Kremi
194,94 TL 324,90 TL
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Arı Zehirli Selülit Karşıtı Sıkılaştırıcı ve İnceltici Jel Krem
Arı Zehirli Selülit Karşıtı Sıkılaştırıcı ve İnceltici Jel Krem
584,94 TL 974,90 TL
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Arı Zehirli Propolisli Masaj Kremi
Arı Zehirli Propolisli Masaj Kremi
224,94 TL 374,90 TL
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ApiCare Anadolu Propolisli Roll-on Deo Kadın
ApiCare Anadolu Propolisli Roll-on Deo Kadın
179,94 TL 299,90 TL
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Arı Zehirli Propolisli Arı Sütlü Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı 4'lü Cilt Bakım Seti
Arı Zehirli Propolisli Arı Sütlü Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı 4'lü Cilt Bakım Seti
2.219,76 TL 3.699,60 TL
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Dudak Koruyucu Paketi
Dudak Koruyucu Paketi
269,88 TL 449,80 TL
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5'li Suda Çözünebilir Damla Paketi
5'li Suda Çözünebilir Damla Paketi
1.199,70 TL 1.999,50 TL
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5'li Propolis Damla Paketi
5'li Propolis Damla Paketi
1.199,70 TL 1.999,50 TL
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Aile Shot Paketi
Aile Shot Paketi
1.545,85 TL 2.576,40 TL
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Sporcu Paketi
Sporcu Paketi
1.289,82 TL 2.149,70 TL
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Aslı Elif Tanuğur Samancı
Gıda Yüksek Mühendisi
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Taylan Samancı
Ziraat Yüksek Mühendisi
Arıcılık Uzmanı
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu
Gıda Mühendisi
Fonksiyonel Gıda Uzmanı
“Bir bal damlası düşer… Yaşam değişir...
Tattığın lezzet bambaşkadır. Bedenine yayılan iyilik başka... Düşünürsün nedir bunun sırrı diye? Soluduğun hava, içtiğin su daha önce de bu denli güzel miydi? Sorgularsın... Sonra hayranlık duyarsın... Ve doğadan gelen iyiliğin kollarına bırakırsın kendini.
Propolis, arı sütü, bal ve polen... Bee’o ile kovandan sofraya...”
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