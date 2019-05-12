BEEO, İstanbul Teknik Üniversitesi
Arı Teknokent firması ürünüdür.
Uzman gıda ve ziraat mühendisleri
kontrolünde üretilmektedir.

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Suda Çözünür Propolis Damla
Suda Çözünür Propolis Damla
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Lavanta Balı (Ham Bal)
Lavanta Balı (Ham Bal)
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Polen
Polen
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Propolis + Arı Sütü + Ham Bal
Propolis + Arı Sütü + Ham Bal
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Ballı Propolisli tarifleri incelemek için tıklayınız

  • İstanbul Altın Değerler Ödülü
  • Sürdürülebilir İş Ödülleri
  • Eko Mükemmellik Ödülleri
  • ANADOLU PROPOLİSİ CENEVRE’DE!
  • Game Changers Ödülleri
  • Dünya Arıcılar Birliği-Altın Madalya Ödülü
  • Denizli İş Kadınları Birliği – İnovatif İş Kadını Ödülü 2017
  • KOSGEB İnovatif Girişimcilik Ödülü 2018
  • ELELE Avon Kadın Ödülleri-Girişimcilik Ödülü 2017
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi - Türkiye İnovasyon Ligi (İnovaLİG) Ödülü
  • Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği - Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci Ödülü 2017
  • Türkiye Girişimcilik Zirvesi - E-ticaret Ödülü 2017
  • Design Turkey - Tasarım Ödülü 2017
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi - E-İhracat Şampiyonu
  • Amerika Sofi Awards 2017
  • Avrupa Birliği Eco Efficiency Ödülü
  • BİST Pazar 2014 Ödülü
  • İTÜ Arı Teknokent Beetech Ödülü
  • Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi
  • TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD‘dan Büyük Ödül
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Arı Ürünleri

Propolis
Propolis
Arı Sütü
Arı Sütü
Polen
Polen
Arı Ekmeği
Arı Ekmeği
Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI
Taylan SAMANCI
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
“Bir bal damlası düşer… Yaşam değişir...
Tattığın lezzet bambaşkadır. Bedenine yayılan iyilik başka... Düşünürsün nedir bunun sırrı diye? Soluduğun hava, içtiğin su daha önce de bu denli güzel miydi? Sorgularsın... Sonra hayranlık duyarsın... Ve doğadan gelen iyiliğin kollarına bırakırsın kendini.
Propolis, arı sütü, bal ve polen... Bee’o ile kovandan sofraya...”
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Besin destekleri ilaç değildir. Hastalıkları tedavi amacıyla kullanılamaz. Normal tedavinin yerine geçmez.
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